Calciomercato Roma, Di Francesco ammette: "Defrel? Le voci non aiutano"

28/01/2017 15:39

CALCIOMERCATO ROMA DI FRANCESCO DEFREL / La Roma non molla la presa su Defrel: in giornata si è consumato l'incontro tra la coppia Baldissoni-Massara e il Sassuolo. Tra le parti resta una distanza considerevole e, con il calciomercato invernale che si avvia verso la chiusura, il futuro del francese sembra dover essere ancora in Emilia: "Defrel è un ragazzo splendido. Tante voci non lo aiutano, ma se scenderà in campo darà il massimo", ha spiegato quest'oggi il suo allenatore Eusebio Di Francesco in conferenza stampa.

D.G.