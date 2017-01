28/01/2017 15:25

SAMPDORIA PEDRO PEREIRA BENFICA / Non convocato per la gara di domani contro la Roma perché squalificato, Pedro Pereira è in volo verso il Portogallo per perfezionare il proprio passaggio al Benfica. Secondo 'Sky Sport', l'esterno portoghese sosterrà le visite mediche di rito nelle prossime ore.

D.T.