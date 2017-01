FA Cup, Liverpool-Wolverhampton 1-2: settimana nera per i 'Reds', arriva la seconda eliminazione!

28/01/2017 15:22

FA CUP LIVERPOOL WOLVERHAMPTON / Settimana nera per il Liverpool. Dopo essere stato in semifinale di EFC Cup dal Southampton, la formazione di Klopp dice addio anche alla FA Cup. Inaspettatamente i 'Reds' cadono ad 'Anfield' (seconda sconfitta di fila davanti ai propri tifosi) contro il Wolverhampton, club che milita in Championship. A decidere la gara la doppietta di Stearman, inutile la rete sul finale di Origi: il Liverpool saluta la più antica competizione britannica.

Liverpool-Wolverhampton 1-2: 1' Stearman (W), 41' Stearman (W), 86' Origi (L)

D.G.