Sassuolo-Juventus, Di Francesco: "Domani non sarà una partita jolly! Lirola out"

28/01/2017 15:11

SASSUOLO JUVENTUS DI FRANCESCO / Il Sassuolo punta a mantere la propria 'tradizione' positiva contro la Juventus. Come ha evidenziato Allegri, infatti, negli ultimi due anni i bianconeri hanno rimediato un pari e una sconfitta al 'Mapei Stadium': "Vogliamo dare continuità ai risultati per continuare a risalire la classifica - ha spiegato Eusebio Di Francesco a 'Sky Sport' - Oltre alla continuità voglio solidità, spesso abbiamo perso tutto in 10 minuti. La Juve? Allegri sta mettendo in campo i giocatori con le migliori qualità tecniche. Nonostante questo, hanno mostrato anche grande aggressività e proprio per questo potrà essere fra le protagoniste anche in Europa. La mia squadra sta crescendo anche dal punto di vista tattico, sappiamo interpretare anche altri moduli. Berardi? Sta crescendo, i gol arriveranno ma intanto ha dato qualità al nostro gioco. E' pronto per una big ma stiamo facendo di tutto per tenerlo. Tridente Defrel-Politano-Berardi? Possibile".

In seguito il tecnico emiliano ha preso la parola anche in conferenza stampa: "Questa non è una partita jolly. Dobbiamo fare più punti possibili e fare una grande gara con la Juve, non accetto di partire già battuti, domani possiamo avere una grande occasione e fare una grande partita. Se firmerei per un pareggio? Dicendo sì trasferirei ai miei giocatori una mentalità sbagliata, troppo divensiva, che a me non piace. Indisponibili? Cannavaro ha recuperato dall'influenza, Lirola è out, Gazzola è rientrato e sarà convocato. In più stiamo recuperando la condizione dei giocatori tornati dagli infortuni. Berardi e il Sassuolo più 'buoni con la Juve'? Cavolate social! Ho letto cose che hanno infastidito più me che Domenico stesso".

D.G.