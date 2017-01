Calciomercato Roma, incontro a Milano per Defrel: la situazione

28/01/2017 14:41

CALCIOMERCATO ROMA DEFREL SASSUOLO / Il Sassuolo tiene duro su Gregoire Defrel. Come vi abbiamo anticipato, nella Baldissoni e Massara hanno incontrato quest'oggi la dirigenza emiliana per discutere del futuro del francese. Un incontro, però, che non ha portato i risultati sperati: secondo 'Premium Sport', tra le parti c’è ancora una considerevole distanza. I giallorossi hanno messo sul piatto 16 milioni di euro, i neroverdi ne chiedono 25. Una forbice ancora troppo ampia per intravedere spiragli di fumata bianca.

D.G.