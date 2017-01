FIFA, bomba dal Brasile: cancellate le Coppe Intercontinentali antecedenti il 2000

28/01/2017 14:19

FIFA INTERCONTINENTALE / Le notizie che arrivano nelle ultime ore dal Brasile, se confermate sono destinate a stravolgere 40 anni di storia del calcio. Secondo 'Estado do Brasil', infatti, la FIFA avrebbe deciso di annullare le Coppe Intercontinentali disputate dal 1960 al 2000, non considerandole più come competizioni ufficiali. Il massimo organismo del calcio mondiale avrebbe deciso di considerare 'campioni del Mondo' solamente i club che hanno alzato il trofeo dal 2000 in poi da quando, in poche parole, è stata attivata la formula del 'Mondiale per Club'. Se così fosse, la FIFA non riconoscerebbe più 3 titoli del Milan (1969, 1989, 1990), 2 della Juventus (1985, 1996) e 2 dell'Inter (1964, 1965).

D.T.