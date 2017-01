Calciomercato Juventus, Allegri: "Morata? Sono contento di una cosa..."

28/01/2017 14:23

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI MORATA / La Juventus sta. Parola di Massimiliano Allegri: "La rosa non ha necessità di un nuovo centrocampista. Sono soddisfatto della squadra che ho a disposizione, al calciomercato poi pensa la società".

Ha spiegato il tecnico bianconero nel corso della conferenza stampa alla vigilia della gara col Sassuolo, dove ha avuto modo di commentare anche la clamorosa indiscrezione sul ritorno di Morata in bianconero: "E' al Real Madrid, è contento di stare lì. Sono contento di quello che ha fatto qui, ma non parlo di mercato".

Come vi abbiamo svelato, per il momento non è stata presa nessuna decisione in merito al futuro di Morata: il Real Madrid ha rimandato ogni possibile discorso in merito all'estate.

D.G.