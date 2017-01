Calciomercato Inter, duello col Milan per Barella

28/01/2017 13:53

CALCIOMERCATO INTER BARELLA MILAN / Prosegue il progetto del Suning: rinforzare l'Inter acquistando giovani, possibilmente italiani, di grande prospettiva. L'ultimo finito nel loro mirino è Nicolò Barella, centrocampista classe 1997 che si sta mettendo in luce a Cagliari. Come riferisce 'Rai Sport', i nerazzurri lo stanno monitorando con attenzione ma devono guardarsi attentamente dalla concorrenza dei 'cugini' del Milan: Mirabelli, il ds in pectore, avrebbe già allacciato i primi contatti coi sardi.

