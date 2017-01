Sassuolo-Juventus, Allegri: "Domani la prova decisiva. Ho solo due dubbi di formazione"

28/01/2017 13:55

SASSUOLO JUVENTUS ALLEGRI / Alla vigilia della gara contro il Sassuolo, Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, si è presentato in conferenza stampa, per commentare le ultime news Juventus. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it.

"Marchisio è un giocatore compatibile col 4-2-3-1. E' a disposizione per domani ma difficilmente farà parte della partita. Hanno recuperato tutti: Alex Sandro, Lichtsteiner e Asamoah stanno bene e sono in crescita. Siamo 19, con Mattiello 20 e sono tutti a disposizione".

DANI ALVES - "Esterno alto? E' difficile: le sue qualità sono più da terzino".

PJACA - "E' un ragazzo con grandi qualità. Deve crescere, imparare di più a soffrire. Ma è normale. Però sono sicuro che quando verrà chiamato in causa farà una grande prestazione. Sta crescendo, abbiamo bisogno di lui, ci aspettiamo che diventi un giocatore importante per questa seconda parte della stagione".

NUOVO MODULO - "Per noi deve essere una sfida perché per arrivare in fondo al campionato servono . Abbiamo vinto due partite importanti con questo modulo. Domani è la partita più difficile perché era facile giocare contro la Lazio dopo aver preso gli schiaffi a Firenze e contro il Milan, dove in palio c'era una semifinale di coppa oltre che la possibilità di vendicarsi contro i rossoneri. La prova è domani: quando ci sono partite sulla carta più semplici dobbiamo dimostrare di poter fare bene con questo modulo. La squadra di Di Francesco è molto organizzata, sono molto aggressivi quindi dobbiamo presentarci bene al 'Mapei Stadium'. Se pensiamo di andare lì, fare due tocchetti e portare a casa i tre punti abbiamo sbagliato. Ma sono che ho una squadra consapevole".

ATTEGGIAMENTO E FORMAZIONE - "Non dimentichiamoci che prima della gara contro la Lazio abbiamo vinto 15 partite. E' un momento della stagione dove c'è bisogno di cambiare. Turnover? Domani i dubbi sono Pjaca per Cuadrado e Rincon per Khedira. Sono gli unici due interrogativi che ho".

CALCIOMERCATO - "La rosa non ha necessità di un nuovo centrocampista. Sono soddisfatto della rosa, al mercato poi pensa la società".

RUOLO PJANIC - "Inanzitutto è un giocatore che sa giocare al calcio. Poi che giochi 10 metri più avanti o 10 più indietro non conta. Non sono amante dei numeri, lasciano i tempi che trovano. Può giocare in ogni posizione a centrocampo".

MOTIVAZIONI - "Per noi questo momento deve essere una sfida: vincere il sesto scudetto, arrivare lontano in Europa... Lo stimolo è alzare sempre di più l'asticella e questo deve essere un obiettivo per tutti noi".

SASSUOLO - "Dobbiamo avere molto rispetto del Sassuolo. Nel mio primo anno ho pareggiato lì, l'anno scorso ho perso: è arrivato il momento di vincere al 'Mapei Stadium'."

HIGUAIN - "Lui ha sempre segnato, indipendentemente dal numero di attaccanti che aveva accanto".

BARZAGLI TERZINO - "Molto probabilmente domani tornerà Lichtsteiner sulla fascia".

RINCON - "E' sicuramente compatibile con questo nuovo modulo".

RITORNO MORATA - "Sta al Real Madrid, è contento di stare lì. Sono contento di quello che ha fatto qui, ma non parlo di mercato".

BUFFON - "Gli ho fatto gli auguri e gli ho detto che non deve pensare all'età. L'importante è che abbia sempre entusiasmo. E non è detto che debba smettere dopo il Mondiale".

D.G.