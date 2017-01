Napoli-Palermo, Sarri: "Milik non ci sarà. Procuratore di basso livello..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

NAPOLI PALERMO SARRI / Alla vigilia della gara contro il Palermo, Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, si è presentato in conferenza stampa, per commentare le ultime news Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Scudetto? Proveremo a battere il Palermo domani. E' l'unica cosa che ci interessa. Sarà difficile perchè c'è il rischio della superficialità. Ora m'interessano solo risultati e punti".

MILIK - "Il ragazzo sarebbe più contento se potesse non interrompere gli allenamenti. Non si sente pronto e vorrei accontentarlo. Oggi gli parlerò di nuovo ma non credo di convocarlo. Vuol continuare a prepararsi al meglio".

CALENDARIO - "Credo che per regolamento non si possa giocare in 48h. E' qualcosa che dovrà risolvere la Lega".

CHIRICHES-MAKSIMOVIC - "E' guarito e dai ieri si sta allenando con noi. Non penso però sia al 100% del suo potenziale. Questa è però una storia che si porta avanti dal 22 dicembre. Maksimovic l'ho visto bene, dato che affrontava Kalinic, insieme con Albiol. Io l'ho visto in grande crescita".

PAVOLETTI - "Ha fatto ciò che mi aspettavo. Non poteva essere al 100% ma di certo i 60' in campo potranno aiutarli. Devo trovare però il giusto equilibrio tra il suo bene e quello della squadra".

LEANDRINHO - "Non l'ho ancora visto. Era in deficit come condizione fisica. Lo staff dei preparatori ha deciso dunque di lavorare con lui e metterlo in condizione. E' dunque a parte e non è dentro con la prima squadra. Non ho ancora impressioni sul giocatore".

GHOULAM - "La Coppa d'Africa è l'unica manifestazione autorizzata durante lo svolgimento di tutti i campionati, stranamente. Ho la mia idea in merito ma la tengo per me. Quando si torna da un contesto differente, vanno presi con le pinze. E' come se fosse rimasto fuori 3 mesi. Vediamo come sta Strinic".

SOGNO - "Coppa Italia, Champions e scudetto? Io penso al Palermo. Inutile guardare a ciò che verrà tra 20 giorni".

GABBIADINI - "Ha la media gol più alta della sua carriera con me, tra l'anno scorso e quest'anno. La domanda non mi pare pertinente. Cessione? Al momento nessuna indicazione dalla società".

PROCURATORI - "Credo che un agente di altissimo livello non va a toccare l'equilibrio di una squadra. Sarebbe di basso livello un allenatore che additasse un procuratore per la brutta prestazione di un suo giocatore".

