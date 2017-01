Udinese-Milan, Montella: "Deulofeu sta bene. Niang? Ha provato a cambiare"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

UDINESE MILAN CONFERENZA / Nella giornata di domani il Milan di Montella affronterà l'Udinese di Delneri. Una sfida non semplice, commentata dal tecnico in conferenza stampa, analizzando le ultime news Milan. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "In questo momento non riusciamo ad avere ancora continuità per 90'. - ha dichiarato a 'Milan Tv' - Sono soddisfatto però degli sforzi dei miei ragazzi. In campo però serve maggior mobilità, per dare opzioni a chi ha palla. Domani sarà fondamentale vincere, anche se non sarà facile".

CALABRIA-DE SCIGLIO - "De Sciglio sta bene e si allena da qualche giorno. Calabria dovrà essere valutato".

DEULOFEU - "E' sempre stato visto come un predestinato. Occorre capire che non è ancora esploso come giocatore importante. Il mio obiettivo è quello di farlo rendere al massimo. Fisicamente sta bene e ha grande voglia".

LOCATELLI-DONNARUMMA - "E' un momento chiave delle loro carriere. Devono imparare ad assorbire le critiche, anche quando non sono giuste. Fa parte del calcio".

UDINESE - "Il nostro campionato inizia domani, venendo da qualche gara difficile. La squadra però è cresciuta. Dovremo andare in campo per il risultato, perché la gara è pericolsoa".

DONNARUMMA - "Non è distratto. Sulla punizione di Pjanic non credo potesse fare di più. Questo non è un errore per Gigio".

BACCA - "Ogni giocatore ha le sue caratteristiche e non puoi stravolgerlo. Bacca ha preferito giocare negli spazi, invece che in un gioco manovrato. Dobbiamo sfruttarlo per le sue qualità. Fare altrimenti sarebbe perdere tempo".

NIANG - "Se riesci a capire un giocatore e i suoi bisogni, puoi ottenerne qualcosa in più. Io ambisco a sbagliare il meno possibile. Niang ha fatto il massimo per cambiare la tendenza e gli auguro ogni bene".

