Calciomercato Roma, Spalletti: "Non ho chiesto la cessione di Paredes. Su Kessie..."

28/01/2017 12:50

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES KESSIE / Nel corso della conferenza stampa del tecnico della Roma, Spalletti, ha parlato anche di mercato, a partire dal 'caso Paredes': "Non ho chiesto la cessione di Paredes. Se poi esistono certe dinamiche che possano portare a questo, si tratta di domande per la società e il giocatore".

MERCATO - "Nella Roma non c'è nulla da riparare. Noi abbiamo fiducia nei nostri calciatori. Il nostro futuro dipende dai nostri calciatori e sarà un futuro di quelli che possono dare soddisfazioni. Se giochiamo al tavolo dei più forti, il merito è loro e quindi sta bene non toccare nulla sul mercato. Esistono però dinamiche e valutazioni. Molto dipenderà dalle valutazioni del club per far tornare i conti, così come dalle volontà dei calciatori. In passato è stato anche lasciato andare qualche calciatore che poteva avere un buon futuro, ma i campionati della Roma sono sempre stati di ottimo livello. Si lavora dunque in maniera professionale, facendo crescere i nostri calciatori".

KESSIE' - "Se mi piacerebbe averlo? Dalle mie parti si dice 'di molto'".

L.I.