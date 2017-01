Sampdoria-Roma, Spalletti: "Non ho chiesto la cessione di Paredes"

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

28/01/2017 12:00

SAMPDORIA ROMA SPALLETTI / La caccia alla Juventus continua e passa da Genova. Alla vigilia della sfida di campionato in casa della Sampdoria, il tecnico della Roma, Luciano Spalletti, interviene nella consueta conferenza stampa per fare il punto sulle ultime news Roma. Calciomercato.it riporta per Voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore: "Dalla prossima settimana Florenzi si allenerà con la Primavera. Una buona notizia".

SAMPDORIA - "Questa è un'insidia per noi. Noi abbiamo vinto le ultime gare, soffrendo. Abbiamo sfruttato il valore Roma, ovvero la nostra qualità maggiore".

ROSA - "Credo che si possa vivere una sola volta. Occorre dunque dare il massimo con ogni opportunità che abbiamo".

DIFESA - "Per ora si va avanti con la difesa a tre ma non è detto che non si possa tornare a quattro in seguito, con l'intera rosa al completo. Errore mio? Se la somma degli errori ci ha portato a questi punti attuali, credo sia passabile. Si parla della difesa della Roma perché non prende gol, non per tutto ciò che fanno di buono i nostri difensori. Pensiamo ad esempio al passante di Rudiger per Dzeko".

PAREDES - "Non ho chiesto la cessione di Paredes. Se poi esistono certe dinamiche che possano portare a questo, si tratta di domande per la società e il giocatore".

GRENIER - "Va visto insieme ai compagni in allenamento e potrebbe ripercorrere la strada di Fazio, che non ha giocato per due anni e, entrando in punta di piedi, ha dato i suoi risultati. Grenier ha soltanto avuto un momento di calo nella carriera".

MERCATO - "Nella Roma non c'è nulla da riparare. Noi abbiamo fiducia nei nostri calciatori. Il nostro futuro dipende dai nostri calciatori e sarà un futuro di quelli che possono dare soddisfazioni. Se giochiamo al tavolo dei più forti, il merito è loro e quindi sta bene non toccare nulla sul mercato. Esistono però dinamiche e valutazioni. Molto dipenderà dalle valutazioni del club per far tornare i conti, così come dalle volontà dei calciatori. In passato è stato anche lasciato andare qualche calciatore che poteva avere un buon futuro, ma i campionati della Roma sono sempre stati di ottimo livello. Si lavora dunque in maniera professionale, facendo crescere i nostri calciatori".

SOCIETA' - "Siamo qui grazie agli investimenti della società. Ci sono poi calciatori che chiedono d'andare via in ogni modo possibile. Un giocatore che sta mal volentieri qui, io non lo voglio. Paredes però non ha manifestato alcuna voglia d'andar via, almeno a me. Diventerà fortissimo e lo useremo in queste gare. Venderlo? No, io ho detto quello che è il mio discorso. Parlando di Defrel, avevamo un buco 4-5 partite fa e serviva intervenire. Ora tornerà anche Salah".

KESSIE' - "Se mi piacerebbe averlo? Dalle mie parti si dice 'di molto'".