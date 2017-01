Calciomercato Napoli, Zerbin potrebbe restare

28/01/2017 11:44

CALCIOMERCATO NAPOLI ZERBIN / Potrebbe non esserci il prestito nel futuro immediato di Alessio Zerbin, giovane esterno offensivo arrivato al Napoli dal Gozzano. Come si legge su 'Il Mattino', il club azzurro potrebbe anche non cederlo in prestito (si era parlato del Carpi) ma farlo restare fino al termine della stagione per valutarne da vicino le potenzialità. Poi in estate si deciderà se farlo partire a titolo temporaneo.

B.D.S.