Calciomercato Manchester United, Rooney dice sì al SUPER ingaggio cinese

28/01/2017 11:13

CALCIOMERCATO MANCHESTER UNITED ROONEY CINA / Sessanta milioni di buoni motivi per salutare in anticipo il Manchester United: Wayne Rooney si appresta a chiudere la sua leggendaria carriera con i 'Red Devils'. Il 'Sun', infatti, dice che l'attaccante si sta convincendo ad accettare le super offerte che arrivano dalla Cina: lì ci sarebbe più di una squadra pronta ad offrirgli uno stipendio da sessanta milioni di euro l'anno. Una cifra che farebbe del recordman di gol con lo United il calciatore più pagato al mondo, superando Tevez. In estate, con un solo anno di contratto e poche possibilità di rinnovo, Rooney dovrebbe accettare le avances orientali e volare nella Super League.

B.D.S.