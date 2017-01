Juventus, il retroscena di Lorenzo Buffon: "Il Milan scartò Gigi"

28/01/2017 11:01

JUVENTUS BUFFON MILAN / Il Milan scartò Gigi Buffon: è Lorenzo Buffon, ex portiere di rossoneri e Inter, oggi 87enne, a raccontare un retroscena sull'attuale numero uno di Juventus e Nazionale. In un'intervista alla 'Gazzetta dello Sport', svela un episodio accaduto quando era osservatore del club rossonero: "Gigi è il miglior portiere di oggi. È mio parente, sì. Lo portai al Milan quando ero osservatore, non lo presero". La seconda moglie, Loredana, rincara anche la dose: "Non lo trattarono bene".

