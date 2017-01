Calciomercato Milan, Garcia chiede un rossonero

28/01/2017 10:42

CALCIOMERCATO MILAN LAPADULA / Rudi Garcia chiama Gianluca Lapadula. Come si legge su 'L'Equipe', infatti, il Marsiglia avrebbe mostrato interesse per l'attaccante del Milan. I rossoneri sarebbero anche disposti ad intavolare una trattativa davanti a un'offerta di 20 milioni di euro, prezzo che rende complicato la buona riuscita dell'affare. Le due società sono in contatto anche per l'affare Ocampos con i francesi che devono dare il via libera al trasferimento dell'argentino dal Genoa al Milan.

B.D.S.