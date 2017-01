Calciomercato Napoli, El Kaddouri-Empoli: è fatta

28/01/2017 10:03

CALCIOMERCATO NAPOLI EL KADDOURI EMPOLI / Omar El Kaddouri è vicino all'addio al Napoli: come riferisce la 'Gazzetta dello Sport', per il trequartista marocchino è in dirittura d'arrivo la trattativa con l'Empoli. Tra partenopei e toscani ci sono soltanto alcuni dettagli da limare prima del via libera definitivo al trasferimento del calciatore che è in scadenza di contratto con il Napoli. La cessione sarà a titolo definitivo.

B.D.S.