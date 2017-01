29/01/2017 01:29

LEICESTER RANIERI ULLOA / Ulloa può andare via, ma serve l'offerta giusta: è Claudio Ranieri, manager del Leicester, a parlare del futuro dell'attaccante argentino. In conferenza stampa, il tecnico italiano ha spiegato: "Ulloa è un buon calciatore e capisco che vuole giocare di più. Chi lo vuole deve pagare, due anni fa abbiamo speso tanto per lui. Lo capisco, ma lui deve capire me: non è un bene lasciarlo andare via".

B.D.S.