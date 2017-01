Calciomercato Milan, Rodrigo Ely verso l'Alaves. Ma il Crotone non molla

28/01/2017 09:48

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO ELY / Non solo mercato in entrata per il Milan che è al lavoro per piazzare anche alcuni tasselli in uscita. In particolare il difensore Rodrigo Ely, sul quale è in pressing il Crotone. La dirigenza rossonera, racconta il 'Corriere dello Sport', preferirebbe mandarlo in prestito fino al termine della stagione nella Liga, dove il contatto con l'Alaves era ben avviato. Poi, però, la trattativa ha subito una frenata ed ora il Milan sta cercando di ricomporre la situazione per concretizzare la cessione. Ma nel frattempo il Crotone continua a sperare.

L.P.