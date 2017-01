Calciomercato Roma, Paredes va via: cessione già fatta

28/01/2017 10:15

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES CESSIONE / Un addio già fatto: sarebbe giunta ai titoli di coda l'avventura di Leandro Paredes alla Roma. Come si legge sulle pagine de 'Il Tempo', la cessione del centrocampista argentino sarebbe già stata perfezionaato dal club capitolino. Come raccontato da Calciomercato.it, sono soprattutto le squadre di Premier ad essere interessate a Paredes che in questa prima parte di stagione ha collezionato 22 presenze complessive.

B.D.S.