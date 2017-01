Calciomercato Roma, sirene inglesi per Paredes: le ultime di CM.IT

ESCLUSIVO

Eleonora Trotta (@elenora_trotta) - Daniele Trecca (@danieletrecca)

28/01/2017 09:13

CALCIOMERCATO ROMA PAREDES / Ieri l'arrivo di Grenier dal Lione, ma il calciomercato Roma non è finito con il francese. Come raccontato da Calciomercato.it, la Roma va a caccia di un centrocampista e da Baselli a Donsah sono diversi i nomi seguiti.

Un attivismo in entrata che si spiega anche con la possibilità di vedere andare via Leandro Paredes in questi ultimi giorni di mercato. Alla società capitolina sono arrivate offerte per il centrocampista argentino e con la proposta giusta (25 milioni di euro), la cessione potrebbe andare in porto. Il calciatore piace molto in Premier League: già in passato Arsenal e Tottenham si erano interessate al calciatore, da tenere in considerazione anche l'ipotesi Watford di Mazzarri così come la pista Hull City.