Juventus, Federico Higuain: "Bianconero a lungo. Quando tornerà a Napoli..."

28/01/2017 09:01

JUVENTUS FEDERICO HIGUAIN NAPOLI / Si avvicina il momento del ritorno a Napoli per Gonzalo Higuain e c'è anche questo tra gli argomenti affrontati dal fratello del 'Pipita', Federico, in un'intervista a 'TuttoSport'. Si parte dall'arrivo alla Juventus e i 90 milioni: "Tutta la famiglia è orgogliosa. Per noi è il Gonzalo di sempre ma sapere che è tra i più forti al mondo ci rende felici, era il suo sogno. Gonzalo ha deciso da solo di andare alla Juve, seguendo le sue sensazioni. Si trova bene nel club, con lo staff tecnico, in città. Credo resterà bianconero a lungo. Da fratello me lo auguro: la Juve è un top club ma anche una bella famiglia".

RITORNO A NAPOLI - "Saranno partite difficili per la Juventus non per Gonzalo. Ha segnato tanti gol con la maglia del Napoli, mi aspetto che la genti lo tratti bene".

B.D.S.