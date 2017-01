Inter, Pioli: "Sì a Berardi e Bernardeschi. Gabigol ha bisogno di tempo"

Lorenzo Polimanti (@oldpoli)

28/01/2017 08:45

INTER PIOLI / Tra passato, presente e futuro. Prima da tifoso, poi sfiorata da calciatore e infine conquistata da allenatore: l'Inter scandisce la storia di Stefano Pioli, che in una lunga intervista al 'Corriere dello Sport', di cui Calciomercato.it vi riporta alcuni estratti, ripercorre la sua carriera fino ad arrivare alle ultime news Inter. "Ero interista perché venivo da una famiglia di interisti, e la prima partita di Serie A che ho visto è stata Bologna-Inter, gol di Muraro. Lo sono sempre rimasto, anche se poi la mia carriera da calciatore e da allenatore mi ha portato in altre squadre - racconta l'allenatore dell'Inter - Ora è un'emozione e, allo stesso tempo, un'occasione. Soddisfazione e allo stesso tempo anche molta responsabilità".



Inter, Pioli e la linea azzurra: "Sì a Berardi e Bernardeschi". E su Gabigol...

KLOSE - "Io faccio distinzione tra un giocatore intelligente e un giocatore poco intelligente. Se proprio dovessi scegliere il giocatore più intelligente che ho allenato è sicuramente Klose. Può sbagliare il passaggio o il gesto tecnico, ma sa sempre leggere la situazione in anticipo e fa la scelta giusta".



INTER - "Sono rimasto positivamente sorpreso: ho trovato una squadra molto disponibile, che aveva voglia di lavorare. Ho trovato molta disponibilità, una struttura societaria e organizzativa che dall'esterno sembrava non compatta, non unita. Invece ho trovato una priprietà ambiziosa, mi sono trovato nelle condizioni ideali per lavorare. I valori ci sono, si è potuto ripartire da una base importante di valori tecnici e, ho scoperto, anche morali. Su quelli si può costruire qualcosa di buono per il nostro presente e soprattutto si può pensare ad un futuro importante per l'Inter".



ITALIANI - "Credo che l'Inter sia consapevole che serva un nucleo di italiani e credo che anche l'acquisto di Gagliardini vada in questa ottica. E dovrebbero esserci altri acquisti in futuro in questa direzione. Devono arrivare giocatori giovani, italiani e forti. Credo che questo sia un obiettivo anche per le scelte future di mercato".

GAGLIARDINI - "Credo sia un centrocampista moderno. Mi piacciono i giocatori duttili e lui lo è. L'importante per un calciatore è avere le due fasi, e lui le ha. E' stato un investimento ed un acquisto importante per l'Inter".

GABIGOL - "Credo ci siano tanti esempi che ci dicono che per i giovani stranieri il primo anno di campionato non è mai semplice. E' un ragazzo giovane, di talento, che arriva da un'altra mentalità. Mi fa pensare a Felipe Anderson al suo primo anno. Sono qui da poco, ma Gabigol è già cresciuto tanto e così deve continuare a fare".

OBIETTIVI INTER - "In questo momento il nostro futuro dipende molto da noi stessi, ma non possiamo essere soltanto noi a determinare il nostro futuro, nel senso che stiamo rincorrendo le posizioni di vertice e non possiamo fare altro che provare a vincere ogni partita. Sarà una rincorsa molto difficile, molto complicata. Ne siamo consapevoli,ma ci affascina anche per questo".

OBIETTIVI ITALIANI - "Stanno venendo fuori giovani molto interessanti e sicuramente Berardi è un giocatore di talento, come lo è Bernardeschi. Io vorrei citare Pinamonti. Credo possa essere un prospetto molto importante per l'Inter, ma anche per il calcio italiano".