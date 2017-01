Calciomercato Napoli, mossa De Laurentiis per Ghoulam

28/01/2017 08:28

CALCIOMERCATO NAPOLI RINNOVO GHOULAM / Tornato mercoledì dal Gabon dove con la sua Algeria ha rimediato una magra figura in coppa d'Africa, Faouzi Ghoulam potrebbe riprendersi subito il posto da titolare nel b, complici anche le condizioni non ottimali di Strinic. Intanto si attendono novità sul fronto rinnovo con il contratto dell'esterno in scadenza nel 2018: finora le proposte arrivate dalla società partenopea non hanno soddisfatto l'entourage del calciatore che piace alle grandi d'Europa, Bayern Monaco e Psg su tutte. De Laurentiis però non vuole arrivare in estate senza un prolungamento di contratto, condizione che di fatto significherebbe dover vendere il calciatore per non rischiare poi di perderlo a zero dodici mesi dopo. Ecco perché, si legge sulla 'Gazzetta dello Sport', negli ultimi giorni ci sono stati segnali di avvicinamento tra le parti con l'apertura della società azzurra a venire incontro alle richieste del calciatore.

B.D.S.