Calciomercato Juventus, da Luiz Gustavo a Kolasinac: Marotta prova lo sprint finale

28/01/2017 08:03

CALCIOMERCATO JUVENTUS LUIZ GUSTAVO KOLASINAC / Meno tre al gong: ultimi tre giorni di calciomercato e la Juventus non resta ferma, tutt'altro. Terzino e centrocampista, sono questi i ruoli potenzialmente da coprire nella rosa di Allegri e Marotta sta provando a farlo, senza però lasciarsi prendere per la gola. Kolasinac e Luiz Gustavo i nomi caldi, ma Schalke e Wolfsburg non sono in vena di sconti.

La situazione è conosciuta: per il terzino, in scadenza di contratto, c'è già un accordo per la prossima stagione ma il club tedesco non vuole lasciaro andare via. O meglio: la valutazione fatta per liberarlo è ritenuta fuori mercato dai bianconeri. Marotta non si arrende però e continua a lavorarci a fari spenti.

Per Luiz Gustavo, invece, il Wolfsburg lo vuole cedere soltanto a titolo definitivo: la Juventus offre, invece, un prestito oneroso (tre milioni) più riscatto fissato a 15 milioni. Dalla Germania è arrivato un no, ma fino a martedì tutto può succedere.

Capitolo a parte per Bentancur: l'arrivo anticipato è ormai capitolo chiuso, ma sembrano svaniti i problemi sull'ingaggio dell'uruguaiano che presto potrebbe arrivare a Torino per visite mediche e firme prima di rimettersi a disposizione del Boca Juniors fino a giugno.

B.D.S.