Fiorentina, il saluto di Zarate: "Vado con l'amaro in bocca. Vi porterò nel cuore"

FIORENTINA ZARATE / Dopo i primi giorni di ambientamento nella sua nuova casa, l'attaccante Mauro Zarate, appena volato al Watford, si guarda indietro e sul suo profilo Instagram pubblica il personale saluto alla Fiorentina ed ai tifosi viola: "Le parole sono niente in confronto a tutte le emozioni che ho provato e porterò nel cuore... Solo mi sento di dire 'grazie Firenze' e con l'amaro in bocca lascio questa bellissima città che mi ha accolto come un figlio, protetto e coccolato in questo periodo difficile. Ora non è il momento di polemiche inutili, ma vista la situazione di questi mesi ho dovuto mollare il colpo e cambiare rotta, solo spero che nelle pochissime occasioni che ho avuto in campo io vi abbia dimostrato almeno la metà di quanto voi avete donato a me! Grazie Firenze, grazie tifosi viola".



