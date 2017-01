Serie A, Condò 'boccia' Inter e Milan: "Che disastri Melo e Luiz Adriano". E su Evra...

27/01/2017 23:40

SERIE A CONDO' INTER MILAN / Dalla Serie A all'estero. In tanti, durante questa sessione di calciomercato, hanno salutato il nostro campionato. Su 'Sky', durante lo 'Speciale Calciomercato', il giornalista ed opinionista Paolo Condò analizza i big che hanno lasciato l'Italia: "Cassano vediamo, ma secondo me mancherà Evra perché è stato molto importante in alcuni momenti complicati della storia della Juventus di queste ultime due stagioni, sia fuori dal campo che da giocatore. Se Allegri dovesse continuare in questo 4-2-3-1 estremamente offensivo, un terzino-difensore come Evra, secondo me tornava utile. Mentre invece si congedano, dobbiamo anche dirlo, alcune operazioni disastrose di mercato che hanno fatto alcune squadre. Penso a Felipe Melo, penso a Luiz Adriano che veramente sono arrivati, non hanno dato nulla e se ne sono ripartiti. Ogni tanto leggo di alcuni entusiasmi, 'ah, il Milan e l'Inter risparmiano tutti questi soldi d'ingaggio con la loro partenza'. Come se fosse un successo, invece sono stati dei disastri".



L.P.