Lazio, Diaconale: "Alcuni tifosi si divertono soffrendo. Anche con Messi non si vincerebbe"

27/01/2017 23:50

lAZIO DIACONALE TIFOSI LOTITO / Rapporti spesso tesi tra Claudio Lotito e parte della tifoseria della Lazio. Il responsabile della comunicazione del club biancoceleste, intervenuto ai microfoni di 'Radio Incontro Olympia', ha detto la sua in merito a questo argomento: "La Lazio, in passato, per anni è stata in Serie B o nella parte destra della classifica della massima serie. Il problema non è Lotito. Una parte della tifoseria della Lazio se non soffre non si diverte. E' un problema di mentalità, anche se porti Messi così non si vince. Fa parte del DNA, è dal secondo dopo guerra che c'è questo pessimismo. La squadra sta facendo bene, non capisco tutto questo accanimento. Altri acquirenti? Nessuno si è mai fatto avanti. Anche perché con 10mila persone allo stadio nessuno verrà a comprare la Lazio".

M.S.