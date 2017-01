27/01/2017 23:37

CALCIOMERCATO CROTONE NINKOVIC / Potrebbe essere domani il giorno giusto per il trasferimento al Milan di Ocampos. Per sostituire l'argentino il Genoa sta pensando a Palladino. Il Crotone - secondo quanto riportato da 'Sky Sport' - per lasciar partire il calciatore avrebbe chiesto in cambio uno tra Gakpé, Ninkovic o Cofie.

M.S.