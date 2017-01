Calciomercato, UFFICIALE: Montoya è del Siviglia. Confermata l'anticipazione di CM.IT

27/01/2017 23:12

MONTOYA UFFICIALE SIVIGLIA / AGGIORNAMENTO ORE 23.23 - Ora arriva la conferma anche dal Siviglia. Con una nota sul proprio sito, il club andaluso ha annunciato che sono stati definiti tutti gli accordi tra le parti in causa ed il calciatore firmerà un contratto fino al 30 giugno 2021 una volta superate le visite mediche di rito.



ORE 23.12 - Walter Montoya è un nuovo calciatore del Siviglia. Nella giornata di ieri su Calciomercato.it vi avevamo anticipato il pressing della formazione andalusa per Montoya e stasera, attraverso il proprio sito ufficiale, il Rosario Central ha annunciato la cessione dell'esterno argentino alla formazione allenata da Jorge Sampaoli.

Il Siviglia, però, deve ora fare i conti con la questione extracomunitari. Se non dovesse riuscire a liberare un posto tramite una cessione - con Ganso principale indiziato soprattutto dopo l'arrivo oggi in Spagna del suo agente - la dirigenza iberica dovrebbe girare Montoya in prestito ad un'altra società o allo stesso Rosario. Niente da fare dunque per il Genoa che, come confermato dall'agente Daniel Luzzi ai microfoni di Calciomercato.it, aveva presentato un'offerta per Montoya.



L.P.