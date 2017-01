Calciomercato Roma, da Baselli a Donsah: manovre in mediana, le ultime di CM.IT

Daniele Trecca (@danieletrecca) e Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

27/01/2017 22:33

CALCIOMERCATO ROMA BASELLI DONSAH / Nonostante l'arrivo nella Capitale di Clement Grenier, la Roma continua a lavorare alacremente per rinforzare la propria linea mediana e non solo in ottica estiva (Franck Kessie), visto il crescente pressing dall'Inghilterra per Leandro Paredes. Oltre alla pista Donsah, resa complicata dalle resistenze del Bologna, il sodalizio giallorosso sta passando al vaglio altre ipotesi e nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti per Karol Linetty della Sampdoria e per Daniele Baselli del Torino. Per quanto riguarda l'ex atalantino, i capitolini potrebbero trovare un buon alleato in Sinisa Mihajlovic, che in più di un'occasione gli ha preferito la dinamicità di Obi e che continua a richiedere con forza un innesto in mediana. Tra gli obiettivi granata, oltre alla pista che porta a Castro, resta viva anche quella che conduce proprio all'obiettivo giallorosso Donsah.