Ligue 1, Marsiglia-Montpellier 5-1: triplo Gomis, Evra e Garcia sorridono

27/01/2017 22:46

MARSIGLIA MONTPELLIER GOMIS EVRA / Comincia con una goleada l'avventura con la maglia del Marsiglia di Evra. La nuova squadra dell'ex Juve ha battuto al 'Velodrome' 5-1 il Montpellier, in una sfida valevole per la 22esima giornata di Ligue 1. Protagonista assoluto del match è stato Gomis, autore di una tripletta. Le altre reti sono state messe a segno da Rolando e Thauvin. Per gli ospiti gol della bandiera firmato Boudebouz.

Marsiglia-Montpellier 5-1: 4', 19' e 77' Gomis, 38' Rolando, 49' Boudebouz (Mo), 87' Thauvin

CLASSIFICA: Monaco 48; Nizza 46; Paris Saint-Germain 45; Lione* 37; Olympique Marsiglia 33**; Guingamp 31; Saint-Etienne 30; Rennes, Bordeaux 29; Tolosa 26; Nantes 25; Nancy* 24; Montpellier**, Lille 23; Dijon, Bastia, Caen*, Metz* 21; Angers 20; Lorient 18.

*una partita in meno

**una partita in più

M.S.