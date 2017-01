Calciomercato Juventus, vertice positivo: si avvicina il rinnovo di Dybala

Eleonora Trotta (@eleonora_trotta)

27/01/2017 22:14

JUVENTUS RINNOVO DYBALA / Il grande colpo di calciomercato Juventus sembra destinato a diventare Paulo Dybala. È stato positivo, infatti, l'incontro avvenuto oggi tra il direttore generale bianconero, Giuseppe Marotta e l'agente dell'argentino, Pierpaolo Triulzi, raccontano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Un vertice che non ha ancora portato alla fumata bianca, ma che ha fatto comunque registrare importanti passi avanti sul fronte del rinnovo della 'Joya', che dovrebbe firmare fino al 2021. L'attaccante juventino, attualmente in scadenza nel 2020, arriverà a guadagnare qualcosa come 7 milioni di euro a stagione, bonus compresi. Da limare restano solamente gli ultimi dettagli relativi ad alcuni premi: solo particolari. L'intesa totale tra le parti, infatti, è attesa per le prossime ore.