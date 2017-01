ESCLUSIVO

Federico Scarponi

27/01/2017 22:12

CALCIOMERCATO CINA PATO / Ci sarà la Cina e il Tianjin Quanjian di Fabio Cannavaro nel futuro di Pato. L'attaccante brasiliano ha deciso di lasciare il Villarreal per ripartire dal club allenato dall'ex difensore della Nazionale italiana.

Il bomber 28enne - come raccolto in esclusiva da Calciomercato.it - svolgerà le visite mediche per la squadra asiatica a Roma.