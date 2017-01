28/01/2017 01:09

CALCIOMERCATO TIGRES VARGAS / Nuova avventura in Messico per Edu Vargas. L'attaccante cileno è pronto a lasciare l'Hoffenheim per trasferirsi al Tigres UANL. Il club messicano sul proprio sito ufficiale con una nota ha comunicato di aver raggiunto un accordo per l'arrivo dell'ex attaccante del Napoli.

M.S.