27/01/2017 21:32

CALCIOMERCATO ROMA OMBIOGNO / Esperienza in serie B per il giovane Joseph Perfection Bouasse Ombiogno. Il centrocampista classe 1998 lascia la Roma per giocare con la maglia del Vicenza. Il club cadetto - attraverso il proprio sito ufficiale - ha reso noto di aver acquistato Ombiogno con la formula del prestito fino al 30 giugno 2017.

M.S.