Milan, Montolivo: "Mi sto avvicinando al campo. Locatelli? Tutto molto in fretta"

27/01/2017 21:18

MILAN MONTOLIVO INFORTUNIO LOCATELLI / Riccardo Montolivo torna a parlare. Il centrocampista del Milan, fermo per infortunio da ottobre per la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, ha parlato del suo rientro: "La prima fase di riabilitazione è stata svolta a Milano, al Centro Isokinetic, ed è andata molto bene - ammette a 'Milan Tv' - In questo momento mi sto avvicinando al campo, quindi anche i carichi di lavoro aumenteranno. Supercoppa alzata? È stato un bellissimo gesto quello di Ignazio a Doha, così come lo è stato per la maglia esposta a Verona. È stata l'ennesima dimostrazione dell'importanza del gruppo e della vicinanza dei ragazzi in questo periodo. Ringrazio i miei compagni".

LOCATELLI ESPULSO - "Sono errori che ci possono stare - si legge sul sito ufficiale del club - Sta succedendo tutto molto in fretta per lui. Si è fatto prendere dalla situazione, non è riuscito a controllarsi, ed è stato espulso. È solo un incidente di percorso, niente di più. Manuel è giovane, sarà una lezione in più per la sua carriera".

FLESSIONE - "È inevitabile che in una stagione ci possano essere dei momenti di appannamento. L'obiettivo deve essere quello di mantenere la concentrazione per tutti i 90'".

CARATTERE - "Servono tante componenti per arrivare ad un obiettivo importante, uno di questi è l'aspetto caratteriale. Credo che i tifosi apprezzino questa cosa, come è successo a Torino in 10 contro 11 o in casa contro il Napoli. Il carattere a questa squadra non manca e sono sicuro che continuerà a dimostrarlo da qui alla fine".

M.S.