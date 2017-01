Calciomercato Pescara, Bizzarri vede l'agente: le ultime

dall'inviato Matteo Zappalà (@matteobegbie)

27/01/2017 21:09

CALCIOMERCATO PESCARA BIZZARRI / All'Hotel Gran Visconti Palace di Milano, dove alloggia il Pescara che domani affronterà l'Inter in campionato, nel tardo pomeriggio di oggi il portiere degli abruzzesi Albano Bizzarri ha incontrato il suo agente, Matteo Materazzi. L'argentino classe '77 proprio pochi giorni fa ha respinto una proposta dalla MLS in quanto vorrebbe chiudere la stagione all''Adriatico'. Non sono da escludere però nuovi assalti dagli Usa nei prossimi giorni.