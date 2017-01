Calciomercato Sampdoria, Pavlovic-Frosinone: le ULTIME di CM.IT

ESCLUSIVO

Silvio Frantellizzi (@SilFrantellizzi)

27/01/2017 20:48

CALCIOMERCATO SAMPDORIA PAVLOVIC / È da considerarsi praticamente sfumata l'idea di riportare Daniel Pavlovic al Frosinone. Nonostante il terzino della Sampdoria avesse dato la propria disponibilità a tornare in Ciociaria, vista la difficoltà dei blucerchiati nel reperire un esterno difensivo, Pavlovic è stato momentaneamente tolto dalla lista dei partenti, raccontano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it. Il tecnico dei liguri, Marco Giampaolo, lo ha schierato da titolare domenica scorsa a Bergamo ed è intenzionato a riproporlo domenica contro la Roma. Il Frosinone potrebbe fare un nuovo tentativo durante le ultime ore della sessione invernale, ma tutto dipende dalle mosse in entrata della Sampdoria: senza l'arrivo di un altro terzino, lo svizzero-croato non si muove.