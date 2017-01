ESCLUSIVO

Silvio Frantellizzi (Twitter: @SilFrantellizzi)

27/01/2017 20:51

CALCIOMERCATO FROSINONE GORI CINA / Arrivano conferme sull'offerta proveniente dalla Cina per Mirko Gori. Il centrocampista del Frosinone, finito nel mirino dell'Henan Jianye, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, si sarebbe preso qualche giorno per decidere se accettare il trasferimento in Asia. Il calciatore è combattuto, lasciare la squadra della sua terra è difficile ma l'offerta economica è davvero allettante.