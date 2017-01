27/01/2017 20:22

CALCIOMERCATO MILAN ODUAMADI / Nnamdi Oduamadi si appresta a lasciare nuovamente il Milan. L'attaccante nigeriano, rientrato dall'avventura in Finlandia con l'HJK, è pronto a volare in Israele. Il calciatore - come confermano le sue parole ai microfoni di 'completesportsnigeria.com' - sarebbe ad un passo dal Maccabi Petah Tikva FC: "Sono in attesa di alcune conferme dal Milan, ma l'affare dovrebbe essere firmato a breve".

M.S.