Calciomercato Juventus, l'annuncio di Vieira su Khedira

27/01/2017 19:48

CALCIOMERCATO JUVENTUS VIEIRA KHEDIRA / Nelle scorse settimane si è parlato di un possibile futuro di Sami Khedira in Mls con il New York City di Patrick Vieira interessato al centrocampista della Juventus. In realtà lo stesso allenatore francese ed ex calciatore bianconero in conferenza stampa ha chiuso la porta all'arrivo del tedesco: "Non c'è nulla che posso dire perché Khedira non è uno dei calciatori che seguiamo. Gioca in uno dei più grandi club nel mondo e non ha nessuna intenzione di venire nella Mls al momento".

B.D.S.