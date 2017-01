Calciomercato Juventus, da Morata messaggio sul futuro

27/01/2017 19:16

CALCIOMERCATO JUVENTUS MORATA / Alvaro Morata e un futuro tutto da scrivere: l'attaccante, ex Juventus, ha risposto su 'Instagram' alle voci sul suo conto. Morata ha postato una foto con Isco scattata durante l'allenamento odierno accompagnata dalla frase: "Digan lo que digan #halamadrid siempre! Esto es el Madrid y vamos TODOS a muerte!".

Come raccontato in esclusiva da Calciomercato.it, per il futuro di Morata se ne parlerà a fine stagione.

