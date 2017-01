27/01/2017 19:01

CRISTIANO RONALDO LAMBORGHINI / Svelato il giallo sulla Lamborghini di Cristiano Ronaldo. Secondo alcuni siti spagnoli il campione del Real Madrid la notte scorsa aveva abbandonato l'auto per un dolore alla mano in una località vicino alla capitale. In realtà, come rivela il quotidiano 'El Pais', l'auto dello stesso modello e colore di quella del portoghese, apparteneva ad un imprenditore iberico.

M.R.