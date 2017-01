Calciomercato Sampdoria, da Verre a Budimir: Pradè fa il punto sulle trattative

27/01/2017 18:50

CALCIOMERCATO SAMPDORIA / La Sampdoria si candida ad essere tra le protagoniste degli ultimi giorni di mercato invernale sia in entrata che in uscita. Il direttore tecnico blucerchiato Daniele Pradè ha fatto un punto sulle trattative ai microfoni di 'Premium Sport': "Siamo a buon punto sui rinnovi di Silvestre e Puggioni, mentre per Torreira stiamo lavorando sull'adeguamento: ha un contratto molto lungo e siamo sereni. Budimir? E' un ragazzo straordinario, con tanti estimatori. Vorrebbe giocare di più e stiamo valutando il da farsi: fino a domenica comunque non si muove. Per quanto riguarda Verre, invece, non sarà un'operazione a breve termine".

M.R.