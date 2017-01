Calciomercato Roma, Grenier arrivato nella Capitale

27/01/2017 18:32

ROMA GRENIER / E' già in Italia Clement Grenier: il centrocampista, ormai da considerarsi ex Lione, è arrivato a Roma dove è atteso dalle visite mediche con la società giallorossa che dovrebbero tenersi domani. Il club capitolino ha pubblicato anche una foto del calciatore con indosso una sciarpa giallorossa. Ormai manca soltanto il superamento dei test medici e l'annuncio ufficiale per considerare Grenier un calciatore della Roma.

B.D.S.