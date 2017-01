27/01/2017 18:15

CALCIOMERCATO ATALANTA FORTE / Sempre vigile sul mercato dei giovani talenti, l'Atalanta ha messo a segno un altro colpo. Si tratta di Francesco Forte, difensore classe 1998, che è stato acquistato ufficialmente dal Pescara in prestito. Inizialmente si aggregherà alla Primavera del club bergamasco, ma non è escluso che Gasperini lo porti in prima squadra.

M.R.