VIDEO - Juventus, Dybala rivela: "Ecco cosa significa la mia esultanza"

27/01/2017 18:01

JUVENTUS DYBALA ESULTANZA / Via al mistero: finalmente Paulo Dybala ha svelato cosa si cela dietro il gesto che fa dopo ogni gol. Il significato della Dybala-Mask è stato raccontato dal calciatore della Juventus in un video pubblicato sulla sua pagina Facebook: "Si tratta di una maschera di un gladiatore. Tutti nella vita affrontiamo dei problemi e delle delusioni. Per questo ho deciso di festeggiare ogni gol con la mia maschera perché tutti dobbiamo combattere i problemi".

B.D.S.