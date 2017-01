Juventus, Mandzukic: "Sì, sono un leader. Fiducia in Allegri"

27/01/2017 17:53

JUVENTUS MANDZUKIC / Promosso il nuovo modulo, la fiducia di Allegri e il ruolo di leader del gruppo: Mario Mandzukic parla del momento della Juventus in un'intervista a 'Sky'. L'attaccante croato spiega: "Il nuovo modulo mi piace ed è utile. Abbiamo tanti giocatori offensivi, ma se tutti lavorano nel modo giuto possiamo gestire la situazione. E' un buon sistema per sfruttare le notre potenziali offensive, basta difendere tutti insieme. Se il mister mi chiede di giocare a sinistra, non ci sono problemi. Con Allegri ho un buon rapporto, mi ha voluto lui e c'è stima reciprova: ho piena fiducia in lui. Leader? Cerco di essere un esempio per i compagni. Se corro al massimo, loro corrono di più: in questo sono leader".

